Информацию о возможном отъезде Руслана Малиновского уже подтвердила его жена в своем Instagram – девушка выложила видео, где под грустную музыку демонстрирует виды, которые можно наблюдать из их дома. Кроме этого Роксана показала уже собранные вещи, что свидетельствует о том, что семья собирается переезжать.

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В другой сторис она написала: "Для нас это так же неожиданно, как и для вас. Ничего не решено и от нас это не зависит. Бергамо — наш дом, но футбол тяжелый, и никогда не знаешь, чего ожидать", а также лайкнула вопрос о переезде в Англию. На днях появилась информация, что Малиновский может продолжить свою карьеру в Ноттингем Форест, который якобы предложил 15 млн евро за украинца.

К слову, в прошлом сезоне Руслан сыграл за Аталанту 41 поединок, отличившись 10 голами и 7 ассистами. Контракт с бергамасками рассчитан до следующего лета.

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