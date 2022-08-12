Кроме предложений от Вильярреала и Аталанты, которые 24-летний украинец отклонил, был еще вариант из Торино, сообщает журналист Эндрю Тодос.

Цыганков отказал Аталанте и Вильярреалу – испугали рассказы Малиновского и Коваленко

"Быки" считали Цыганкова приоритетной целью для усиления фланга атаки, поэтому были очень заинтересованы в трансфере. Правда, игрок сборной Украины категорически отверг первое предложение туринцев.

К слову, в текущем сезоне Виктор уже провел 3 поединка за Динамо – все в квалификации Лиги чемпионов. Успел отличиться забитым мячом и ассистом. Контракт вингера с киевлянами действует до следующего лета.

"Динамо додає з кожним матчем": вплив Луческу на Циганкова, позитивні емоції Гармаша та чому не варто боятись Бенфіки