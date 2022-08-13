Україна

Єдиний телепул УПЛ: Динамо та ще 3 клуби виступили проти, їм погрожують навіть виключенням зі змагань. Кияни пояснили свою відмову, медіагрупа "1+1" готова допомогти клубам проводити безкоштовні трансляції.

ПФЛ затвердила учасників та незвичний формат проведення Першої та Другої ліги в новому сезоні. УПЛ опублікувала розклад 1-го туру.

Таблиця коефіцієнтів: Україна втрачає вже другий клуб і підпускає ще пару конкурентів – лише Динамо захищає рейтинг.

Українці за кордоном

Трансфер Маліновського в АПЛ: дружина чітко натякнула на переїзд чоловіка з Італії до Англії, Гасперіні підтвердив можливий відхід українця з Аталанти, однак Руслан таки потрапив до заявки бергамасків на перший тур Серії А.

Віктор Циганков був пріоритетною ціллю Торіно – італійці теж почули відмову.

Світ

Ісмаїлі забив гол у дебютному матчі за Лілль – екс-зірка Шахтаря вивів Фонсеку в лідери чемпіонату Франції.

ЧС-2022: ФІФА офіційно перенесла початок турніру в Катарі.

"Золотий м'яч"-2022: Мессі не потрапив у топ-30 номінантів вперше за 17 років – France Football назвав усіх претендентів.

Реал проти титанів АПЛ – УЄФА оголосив номінантів на звання найкращого тренера і гравця сезону.