Головні новини 12 серпня: Динамо проти телепулу, Маліновський готується змінити клуб, Мессі без "Золотого м'яча"
"Футбол 24" презентує головні новини за п'ятницю, 12 серпня.
Україна
Єдиний телепул УПЛ: Динамо та ще 3 клуби виступили проти, їм погрожують навіть виключенням зі змагань. Кияни пояснили свою відмову, медіагрупа "1+1" готова допомогти клубам проводити безкоштовні трансляції.
ПФЛ затвердила учасників та незвичний формат проведення Першої та Другої ліги в новому сезоні. УПЛ опублікувала розклад 1-го туру.
Таблиця коефіцієнтів: Україна втрачає вже другий клуб і підпускає ще пару конкурентів – лише Динамо захищає рейтинг.
Українці за кордоном
Трансфер Маліновського в АПЛ: дружина чітко натякнула на переїзд чоловіка з Італії до Англії, Гасперіні підтвердив можливий відхід українця з Аталанти, однак Руслан таки потрапив до заявки бергамасків на перший тур Серії А.
Віктор Циганков був пріоритетною ціллю Торіно – італійці теж почули відмову.
Світ
Ісмаїлі забив гол у дебютному матчі за Лілль – екс-зірка Шахтаря вивів Фонсеку в лідери чемпіонату Франції.
ЧС-2022: ФІФА офіційно перенесла початок турніру в Катарі.
"Золотий м'яч"-2022: Мессі не потрапив у топ-30 номінантів вперше за 17 років – France Football назвав усіх претендентів.
Реал проти титанів АПЛ – УЄФА оголосив номінантів на звання найкращого тренера і гравця сезону.