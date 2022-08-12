Французский France Football объявил кандидатов на самую престижную индивидуальную награду по итогам 2022 года. Не обошлось без сюрпризов.

Впервые с 2005 года Лионель Месси не попал в тридцатку номинантов на "Золотой мяч". Аргентинец выиграл награду по итогам 2021 года, а всего в его активе 7 "Золотых мячей" – мировой рекорд. Нет в списке и Неймара – партнера Месси в ПСЖ.

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Претенденты на "Золотой мяч"-2022

Тибо Куртуа (Реал), Рафаэл Леау (Милан), Кристофер Нкунку (РБ Лейпциг), Мохамед Салах (Ливерпуль), Йозуа Киммих (Бавария), Трент Александер-Арнольд (Ливерпуль), Винисиус Жуниор (Реал), Бернарду Силва (Манчестер Сити), Луис Диас (Порту/Ливерпуль), Роберт Левандовски (Бавария/Барселона), Рияд Марез (Манчестер Сити), Каземиро (Реал), Сон Хын Мин (Тоттенхэм), Фабиньо (Ливерпуль), Карим Бензема (Реал), Майк Меньян (Милан), Харри Кейн (Тоттенхэм), Дарвин Нуньес (Бенфика/Ливерпуль), Фил Фоден (Манчестер Сити), Садио Мане (Ливерпуль/Бавария), Себастьен Алле (Аякс/Боруссия Дортмунд), Лука Модрич (Реал), Антонио Рюдигер (Челси/Реал) Криштиану Роналду (Манчестер Юнайтед), Кевин де Брюйне (Манчестер Сити), Душан Влахович (Фиорентина/Ювентус), Вирджил ван Дейк (Ливерпуль), Жоау Канселу (Манчестер Сити), Килиан Мбаппе (ПСЖ), Эрлинг Холанд (Боруссия Д/Манчестер Сити).

Имя обладателя "Золотого мяча"-2022 объявят 17 октября в Париже. Фаворитом считают нападающего Реала Карима Бензема, который выиграл чемпионат Испании и Лигу чемпионов, став лучшим бомбардиром обоих турниров.

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