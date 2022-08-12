Журналист Игорь Цыганык рассказал, будет ли "1+1 Медиа" соревноваться за право транслировать матчи чемпионата Украины в сезоне 2022/23.

Группа компаний "1+1 Media" не будет делать коммерческое предложение на трансляцию матчей чемпионата Украины, если клубы УПЛ согласятся с предложением Setanta, сообщил Цыганык в программе Цыганык Live.

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При этом "1+1" готов технически обеспечить производство трансляции матчей и предоставить свои площадки клубам, желающим транслировать свои матчи в свободном доступе и бесплатно.

Напомним, не все украинские клубы поддержали предложение Setanta Sports – Динамо, Заря, Рух и СК Днепр-1 по разным причинам отказались от этого варианта. Сезон 2022/23 чемпионата Украины должен начаться уже 23 августа.

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