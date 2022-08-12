Международная федерация футбола приняла решение о незначительных изменениях в графике чемпионата мира.

Церемония и матч-открытие на стадионе Аль-Бейт состоятся 20 ноября, а не 21-го, сообщает официальный сайт ФИФА.

ФИФА запускает Суперлигу в Африке, подавая пример Реалу и Ювентусу

Благодаря этим изменениям сохранится традиция ЧМ, согласно которой турнир начинают чемпионы или сборная хозяев. В предыдущем графике Катар отправили на третий слот 21 ноября. Турнир должны были начать матчем Сенегал – Нидерланды. Совет ФИФА единогласным решением изменил расписание. Поединок Катар – Эквадор перенесли отдельно на 20 ноября, а его слот на следующий день получит встреча Сенегал – Нидерланды. Владельцы билетов никак не пострадают и могут рассчитывать на поддержку ФИФА в решении неудобств.

Напомним, впервые в истории чемпионат мира будут проводить посреди европейского клубного сезона. Мундиаль в Катаре запланирован с 20 ноября по 18 декабря.

Результаты жеребьевки ЧМ-2022 – Уэльс вместо Украины в интересной группе с лучшей сеткой и шансами на четвертьфинал