Головні новини футболу 9 листопада: Динамо продовжило 3 гравців, Україна ризикує опуститись в таблиці коефіцієнтів УЄФА

Ривок Динамо в рейтингу УЄФА та продовження контрактів з юними талантами. "Футбол 24" представляє дайджест головних новин за 9 листопада.

Україна

Динамо оголосило про продовження контрактів одразу з трьома виконавцями. Першим став Віталій Миколенко, який вдало відіграв матч 4 туру Ліги Європи проти Ренна, відзначившись забитим голом. Пізніше київський клуб повідомив про продовження угод з Володимиром Шепелєвим та Миколою Шапаренком. Всі троє уклали контракти на 5 років.

Не забувають кияни і про придбання. Президент Динамо Ігор Суркіс розповів, що клуб спробує підписати форварда у зимове трансферне вікно.

Єврокубки

Французькі ЗМІ шоковані грою Ренна у матчі Ліги Європи проти Динамо та віддали належне киянам. "Футбол 24" теж підсумував 4 тур Ліги Європи.

Захисник Динамо Віталій Миколенко увійшов до команди тижня в Лізі Європи. Лідер Тоттенхема Харрі Кейн став найкращим гравцем тижня у Лізі чемпіонів, а Кріштіану Роналду – автором найкращого голу.

За підсумками 4 туру єврокубків Україна відпустила Бельгію у таблиці коефіцієнтів УЄФА та тепер ризикує втратити навіть 9 позицію, на яку серйозно претендує Туреччина.

Динамо увійшло у топ-20 клубного рейтингу УЄФА, Шахтар втримався на 12 сходинці.

Світ

Виконувач обов'язків головного тренера Реала Сантьяго Соларі близький до призначення повноцінним наставником "вершкових". Для цього мадридцям необхідно здолати Сельту в 12 турі чемпіонату Іспанії.

Кривдник Шахтаря Рахім Стерлінг підписав новий контракт з Манчестер Сіті. Саме Стерлінг заробив скандальний пенальті у поєдинку 4 туру Ліги чемпіонів проти українського клубу.

Екс-форвард Челсі Дідьє Дрогба завершив кар'єру гравця, щоправда, пізніше натякнув, що це рішення може виявитись не остаточним.

Видання Football Leaks опублікувало неймовірні дані про контракт Неймара з ПСЖ, а також подробиці переходу бразильця з Барселони до столиці Франції.