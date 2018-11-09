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Джеррард не взяв Москву, такі різні Ред Булли, невдалий день українців та інші підсумки 4-го туру Ліги Європи

12:05 1461 Читать на русском
Джеррард не взяв Москву, такі різні Ред Булли, невдалий день українців та інші підсумки 4-го туру Ліги Європи
Спартак – Рейнджерс / ФК Спартак

Завершився 4-й тур групового етапу Ліги Європи 2018/19. Підсумовує результати ігрового дня в другому за престижністю єврокубку "Футбол 24".

Джеррард програв Ріанчо битву за Москву

Рауль Ріанчо vs Стівен Джеррард

Шотландський Рейнджерс під керівництвом легендарного екс-хавбека Ліверпуля Стівена Джеррарда зазнав першої поразки в нинішньому сезоні єврокубків. "Джерс" програли на виїзді московському Спартаку й максимально закрутили інтригу в групі G. За два тури до кінця групового етапу на вихід із квартету є 4 претенденти, а шанси шотландців виглядають не гіршими, ніж в інших. Команда Стіві Джі зіграє з Вільярреалом вдома, а потім поїде до Відня на матч із Рапідом.

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У грі ж зі Спартаком Рейнджерс тричі вів у рахунку, але примудрився програти. Спочатку добре знайомий українським фанам Роман Єрьоменко зрізав м'яч у власні ворота. На гол москвича Мельгарехо відповів Кандеяш, а після автоголу Голдсона перед перервою знову вивів "світло-синіх" уперед Міддлтон.

Та в другій половині гри забивав вже тільки Спартак. Шотландські гості були шоковані впродовж двох хвилин: ще одна колишня зірка УПЛ Луїс Адріано головою завершив затяжну атаку "червоно-білих" на 58-й хвилині, а ще через 60 секунд алжирцю Соф'єну Ханні вдався дивовижний дальній удар, який залишив поза справами Макгрегора.

Не всі Ред Булли мають крила

Селтік здолав РБ Лейпциг вдома і зберіг інтригу в групі B

Натомість трохи несподівану перемогу здобув одвічний суперник Рейнджерс – Селтік. Підопічні Брендана Роджерса шокували РБ Лейпциг більярдним пострілом свого капітана Кірана Тірні, на якого полює Манчестер Юнайтед, вже на 11-й хвилині. Далі почалася рівна гра з величезною кількістю моментів (26 ударів у бік воріт на двох), але судилося перемогти "кельтам". І навіть гол Огюстена головою на 78-й хвилині вирівняв рахунок лише на один оберт хвилинної стрілки – Едуар в атаці у відповідь спокійно замкнув простріл Крісті.

В іншому матчі цієї групи чи то перший, чи то другий Ред Булл – із австрійського Зальцбурга – спокійно розтрощив норвезький Русенборг на виїзді. Ще до перерви "бики" вгатили 4 голи у ворота бідолашного кіпера господарів Хансена. Особливо старався японський форвард Такумі Мінаміно, який оформив хет-трик за 39 хвилин. Поїде на підвищення в Лейпциг? У другому таймі австрійці трохи розслабилися і дозволили Русенборгу забити двічі, але й самі ще одного разу засмутили норвежців.

Ред Булл Зальцбург у чотирьох поєдинках набрав максимум очок і достроково забезпечив собі вихід до плей-офф. Натомість їхні кузени з Лейпцига позмагаються із Селтіком за другу путівку в 1/16 фіналу. Ключовий матч може відбутися аж в останньому турі, коли РБ Лейпциг завітає до Глазго. Простіше буде німцям, адже в 5-му турі вони зіграють із невмотивованим Зальцбургом, а Селтіку доведеться здійснити вояж у Тронхейм.

Нещасливий день українців

Євген Макаренко (ліворуч) разом із Андерлехтом зазнав невдачі в Туреччині

Погано в четвер пішли справи в клубів, за які виступають українські легіонери. Невдалу тенденцію започаткував Едуард Соболь і його Яблонец. Українець провів 72 хвилини у виїзному поєдинку чеського клубу проти Астани, але не зумів допомогти набрати очки. Казахи перемогли з рахунком 2:1.

Універсал Євген Макаренко провів увесь матч за бельгійський Андерлехт і разом із командою зайвий раз довів, що "пурпурно-білі" перебувають у смузі невдач. Турецький Фенербахче довго намагався й таки дотиснув брюссельців під завісу поєдинку (2:0). Натомість досвідчений форвард Євген Селезньов навіть не потрапив до заявки Акхісара, який на власному полі поступився іспанській Севільї (2:3).

Бельгійський Генк Руслана Маліновського врятувався від поразки турецькому Бешикташу, коли українець вже пішов відпочивати. Центральний півзахисник відіграв 60 хвилин. А от Євген Шахов відіграв увесь матч за грецький ПАОК, "заробив" жовту картку й став свідком ще однієї сенсаційної поразки угорському Відеотону. ПАОК знову повністю контролював гру проти угорців, але ніяк не міг конвертувати власну перевагу в забиті м'ячі. Зате власний момент реалізував болгарин Георгій Міланов. Дві несподівані перемоги Віді дозволили їм піднятися на другу сходинку в квартеті L, але вся боротьба за другу путівку в плей-офф (першу собі гарантував Челсі) ще попереду – БАТЕ і ПАОК спробують набрати максимум у заключних двох турах, щоб застрибнути на останню сходинку потяга 1/16 фіналу.

Переможці та невдахи

Фіналіст Ліги Європи 2017/18 Марсель може зосередитися на внутрішньому чемпіонаті

Після чотирьох зіграних турів уже 7 колективів гарантували собі вихід до плей-офф. У групі А леверкузенський Байєр і швейцарський Цюріх обмінялися домашніми перемогами, виграли свої протистояння з Лудогорцем і АЕКом з Ларнаки й удвох крокують до 1/16 фіналу. Заключні два тури лише визначать, хто з них стане переможцем квартету.

Загребське Динамо сенсаційно скористалось осічками Фенербахче та Андерлехта й набрало максимум очок у стартових турах. Хорвати ще можуть втратити першу сходинку, але місце в плей-офф від "динамівців" вже нікуди не дінеться. Схожа ситуація і в лондонського Арсенала, який грає в групі E з полтавською Ворсклою. Хороші новини для Унаї Емері – в холодну Полтаву наприкінці листопада можна везти другий склад, а основу поберегти на важливі матчі АПЛ.

Франкфуртський Айнтрахт під керівництвом Аді Хюттера виграв усі 4 поєдинки й гарантував собі місце в плей-офф достроково разом із римським Лаціо, несподівано викинувши за борт фіналіста минулого розіграшу ЛЄ Марсель. Тепер, вочевидь, "орлам" із Франкфурта й Рима в "пташиній" дуелі в заключному турі треба буде з'ясувати переможця.

Спокійно забезпечив собі путівку до 1/16 фіналу і лондонський Челсі. Команда Мауріціо Саррі взяла максимум, пропустивши лише один м'яч у чотирьох матчах. Теоретично відібрати лідерство в "синіх" може Відеотон, але навіть найближчий резерв лондонців повинен перемагати угорського чемпіона.

Із єврокубками вже можуть починати прощатися Лудогорець, АЕК Ларнака, Русенборг, Дюделанж, Аполлон, Марсель і Акхісар Беледієспор.

Герой дня – Матьє Вальбуена

Матьє Вальбуена – претендент на звання Найкращого гравця тижня в Лізі Європи

Французький півзахисник турецького Фенербахче приніс перемогу команді зі Стамбула в матчі з Андерлехтом. Вальбуена спочатку підступним дальнім ударом відкрив рахунок, а потім безстрашно пішов у відбір на чужій половині поля, виборов м'яч і гарне викотив його Міхаелю Фраю, хоча спокійно міг забивати й сам. Тиждень тому француз забив Галатасараю, а тепер подарував звитягу в єврокубках. Ще кілька таких матчів і Матьє назавжди ввійде у фольклор Шюкрю Сараджоглу.

Ліга Європи4 турВідкриття Арена (Спартак) (Москва)

Спартак Москва - Рейнджерс: Четвер 08 листопада 2018

Спартак Москва
Матч завершено
4 : 3
Рейнджерс
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