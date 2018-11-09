Роналду став автором найкращого гола тижня в Лізі чемпіонів

Англія — 13:16 881
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Власник Ліверпуля готовий продати клуб за неймовірну суму
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"Без Гармаша та Сидорчука на це можна дивитись", або Маріуполь – справжній тест киян: реакція соцмереж на Динамо – РеннЛіга Європи — 12:15 3949
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Динамо – Ренн: Миколенко увійшов в історію київського клубуЛіга Європи — 01:02 2512
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Ліга Європи: Байєр та Цюріх вийшли у плей-офф, Зальцбург розгромив РусенборгЛіга Європи — 8 лист 254
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Ворскла – Карабах: матч був призупинений через безлади на трибунахЛіга Європи — 8 лист 3851
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