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Роналду став автором найкращого гола тижня в Лізі чемпіонів

13:42 604 Читать на русском
Роналду став автором найкращого гола тижня в Лізі чемпіонів
Кріштіану Роналду / фото із соцмереж

Гол нападника Ювентуса Кріштіану Роналду у ворота Манчестер Юнайтед став найкращим у 4-му турі групового етапу Ліги чемпіонів.

В голосуванні португалець випередив Мілана Павкова (Црвена Звезда), Рахіма Стерлінга (Манчестер Сіті) та Отавіо (Порту).

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Варто зауважити, що цей гол Кріштіану не допоміг Ювентусу обіграти Манчестер Юнайтед. Манкуніанці зуміли вирвати перемогу перед самісіньким фінальним свистком.

Ліга чемпіонів4 турЮвентус Стедіум (Турин)

Ювентус - Манчестер Юнайтед: Середа 07 листопада 2018

Ювентус
Матч завершено
1 : 2
Манчестер Юнайтед
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Теги
Ліга чемпіонів Відеоновини Ювентус - Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду Ювентус Ювентус
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