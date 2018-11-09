Роналду став автором найкращого гола тижня в Лізі чемпіонів

Гол нападника Ювентуса Кріштіану Роналду у ворота Манчестер Юнайтед став найкращим у 4-му турі групового етапу Ліги чемпіонів.

В голосуванні португалець випередив Мілана Павкова (Црвена Звезда), Рахіма Стерлінга (Манчестер Сіті) та Отавіо (Порту).

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Варто зауважити, що цей гол Кріштіану не допоміг Ювентусу обіграти Манчестер Юнайтед. Манкуніанці зуміли вирвати перемогу перед самісіньким фінальним свистком.