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ДИНАМО - РЕНН ЛІГА ЄВРОПИ

Миколенко продовжив контракт з Динамо

18:49 1363 Читать на русском
Миколенко продовжив контракт з Динамо
Віталій Миколенко / ФК Динамо Київ

Захисник Динамо Віталій Миколенко підписав новий контракт з київським клубом до 2023 року.

Київське Динамо на своєму офіційному сайті повідомило про продовження контракту з Віталієм Миколенком на 5 років.

Динамо – Ренн: Миколенко увійшов в історію київського клубу

Захисник став одним з головних героїв матчу 4 туру групового етапу Ліги Європи проти Ренна (3:1), подвоївши перевагу киян і в підсумку потрапив у команду тижня турніру.

Загалом у сезоні 2018/19 Віталій зіграв 9 поєдинків, у яких забив 1 гол та віддав 1 асист. Нещодавно 19-річний Миколенко отримав виклик у збірну України на матчі проти Словаччини та Туреччини.

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