Миколенко продовжив контракт з Динамо

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Соларі тренуватиме Реал щонайменше до Різдва, – Marca
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Der Klassiker, нова дуель Гвардіоли та Моурінью, візит Роналду до fashion-столиці: топ-5 матчів євровікендуСвіт — 16:30 1244
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"Побиття в Києві" та "Чи дійсно команди грали 11 на 11?": матч Динамо – Ренн в огляді французьких ЗМІЛіга Європи — 15:13 3823
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Шокуючі деталі контракту Неймара з ПСЖ – клуб платить за оплески уболівальникам та відсутність критики арбітрівФранція — 15:04 2758
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"Без Гармаша та Сидорчука на це можна дивитись", або Маріуполь – справжній тест киян: реакція соцмереж на Динамо – РеннЛіга Європи — 12:15 6968
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