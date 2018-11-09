"Побиття в Києві" та "Чи дійсно команди грали 11 на 11?": матч Динамо – Ренн в огляді французьких ЗМІ

"Футбол 24" представляє огляд французьких ЗМІ за підсумками матчу Динамо – Ренн (3:1).

France Football: Команди дійсно грали 11 на 11?

Авторитетне французьке видання, яке незабаром назве володаря премії "Золотий м'яч", вважає, що Динамо повністю переграло Ренн на НСК Олімпійський.

"Ренн та Динамо у Києві розділяли три світи. Контраст був настільки сильним, що у певні відрізки матчу виникало запитання: чи дійсно команди грають 11 на 11?

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Українці домінували у першому таймі, грамотно використовуючи вільні зони у оборонних редутах Ренна. "Червоно-чорні" потрапили у пастку, з якої довго не могли вибратись.

Ключову роль у перемозі Динамо зіграли півзахисники господарів, у яких завжди вистачало часу розвернутись та подумати перед штрафним майданчиком команди Лямуші.

Вербіч, трохи незграбний Сідклей та Циганков регулярно тероризували оборону Ренна. Другим темпом їм активно допомогали Буялський та Шапаренко. Особливо виділявся останній, який став справжнім провідником Динамо в центрі поля", – пише France Football.

Lequipe: Побиття в Києві, Ренн перебуває на обриві

"Ренну потрібно сподіватись на диво, щоб опинитись серед 32-х найкращих команд Ліги Європи. Програвши Динамо, команда Лямуші перебуває на грані вильоту з турніру.

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Більш-менш якісно Ренн провів лише дебют другого тайму, коли у грі відбувся переломний момент. На 54-й хвилині, за мінімальної переваги Динамо, Сарр змарнував чудовий шанс, щоб зрівняти рахунок. Не реалізувавши свій момент, Рен пропустив ще двічі.

За два тури до завершення групового етапу Ренн відстає від Динамо та Астани на 5 очок. Команда перебуває на обриві...", – зазначає Lequipe.

RMC Sport: Ренн потонув у Києві

Журналісти RMC Sport також вважають, що після поразки від Динамо французький клуб практично втратив шанси на єврокубкову весну.

"Ренн отримав добрячого ляпаса від Динамо, поступившись у Києві з рахунком 1:3. Команда Лямуші не продемострувала ні хорошої гри, ні командного духу, пропустивши вже на 13-й хвилині, коли відзначився Вербіч.

"Червоно-чорні" могли переламати хід матчу на 54-й хвилині, але Бойко виграв дуель у Сарра. Після цього Динамо забило ще двічі, а Ренн спромігся лише на гол престижу. М'яч Жордана Сібачо – єдиний позитив для Ренна. Він повернувся після травми та забив свій перший гол у сезоні.

Щоб створити диво та пробитись у плей-офф, Ренну потрібно виграти два останні матчі та сподіватись, що Динамо здолає Астану", – додає RMC Sport.

Le Monde: Сумний вечір для французьких клубів у Лізі Європи

"Ренн програв Динамо, Олімпік поступився Лаціо, а Бордо розписав нічию з Зенітом – сумний вечір для французьких клубів у Лізі Європи.

Команда Лямуші провалилась у Києві перед дербі з Нантом. Пропустивши вже на 13-й хвилині від Вербіча, "червоно-чорні" так і не зуміли повернутись у гру. Ренн був практично розтоптаний у першому таймі, занадто багато дозволяючи Динамо у власному карному.

Ренн ще зберігає теоретичні шанси на вихід з групи, але врятувати підопічних Лямуші може лише диво", – пише Le Monde.