Динамо шукатиме форварда взимку

Президент Динамо назвав позицію, яку в першу чергу планує підсилити київський клуб.

Столичний клуб спробує підписати форварда під час зимового трансферного вікна. Про це повідомив президент Динамо Ігор Суркіс.

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"Так вийшло, що ми втратили єдиного нападника (Бєсєдін зараз відновлюється від пошкодження – прим. "Футбол 24"), але коли відкриється трансферне вікно, спробуємо цю позицію підсилити", – передає слова Суркіса офіційний сайт Динамо.

Відзначимо, Динамо під час літнього трансферного вікна оголосило про перехід форварда Владислава Супряги. За інформацією ЗМІ, кияни заплатили за 18-річного футболіста 6 млн євро. Також у киян є нападники Артем Бєсєдін і Назарій Русін.

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