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Кейн став найкращим гравцем тижня в Лізі чемпіонів

14:11 311 Читать на русском
Кейн став найкращим гравцем тижня в Лізі чемпіонів
Харрі Кейн / фото із соцмереж

Нападник Тоттенхема Харрі Кейн виборов звання найкращого гравця 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів.

В голосуванні форвард збірної Англії випередив Мілана Павкова (Црвена Звезда), Ріяда Мареза (Манчестер Сіті) та Каріма Бензема (Реал).

Роналду став автором найкращого гола тижня в Лізі чемпіонів

Варто зауважити, що Кейн став автором дубля у матчі з ПСВ. Наразі Тоттенхем посідає третє місце в турнірній таблиці групи В, маючи у своєму активі 4 очки.

Ліга чемпіонів4 турУемблі (Лондон)

Тоттенхем - ПСВ: Вівторок 06 листопада 2018

Тоттенхем
Матч завершено
2 : 1
ПСВ
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Теги
Харрі Кейн Харрі Кейн Тоттенхем Тоттенхем Ліга чемпіонів Тоттенхем - ПСВ
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