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Дрогба після програного фіналу USL офіційно завершив професійну кар'єру

10:41 786 Читать на русском
Дрогба після програного фіналу USL офіційно завершив професійну кар'єру
Дідьє Дрогба / фото із соцмереж

Колишній нападник Челсі і збірної Кот-д'Івуару Дідьє Дрогба вирішив завершити кар'єру футболіста.

Сьогодні вночі відбувся фінал плей-офф USL, в якому Фінікс 40-річного івуарійця мінімально поступився Луїсвіллю. Цей поєдинок став останнім у професійній кар'єрі Дрогба.

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Крім Челсі форвард виступав в Європі за Марсель і Галатасарай. Також він пограв за клуби з Китаю та Канади.

Івуарієць чотири рази ставав чемпіоном Англії, вигравав Лігу чемпіонів, визнавався найкращим гравцем року у французькій Лізі 1 і двічі ставав найкращим гравцем Африки. За всю кар'єру він провів 679 матчів на професійному рівні, в яких забив 297 голів.

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Теги
Світ Дідьє Дрогба Дідьє Дрогба Челсі Челсі Марсель Марсель Галатасарай Галатасарай Фінікс Райзінг
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