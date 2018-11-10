Главные новости футбола 9 ноября: Динамо продлило 3 игроков, Украина рискует опуститься в таблице коэффициентов УЕФА

Рывок Динамо в рейтинге УЕФА и продления контрактов с юными талантами. "Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 9 ноября.

Украина

Динамо объявило о продлении контрактов сразу с тремя исполнителями. Первым стал Виталий Миколенко, который удачно сыграл матч 4 тура Лиги Европы против Ренна, отметившись забитым голом. Позже киевский клуб сообщил о продлении соглашений с Владимиром Шепелевым и Николаем Шапаренко. Все трое заключили контракты на 5 лет.

Не забывают киевляне и о покупках. Президент Динамо Игорь Суркис рассказал, что клуб попытается подписать форварда в зимнее трансферное окно.

Еврокубки

Французские СМИ шокированы игрой Ренна в матче Лиги Европы против Динамо и отдали должное киевлянам. "Футбол 24" тоже подытожил 4 тур Лиги Европы.

Защитник Динамо Виталий Миколенко вошел в команду недели в Лиге Европы. Лидер Тоттенхэма Харри Кейн стал лучшим игроком недели в Лиге чемпионов, а Криштиану Роналду – автором лучшего гола.

По итогам 4 тура еврокубков Украина отпустила Бельгию в таблице коэффициентов УЕФА и теперь рискует потерять даже 9 позицию, на которую всерьез претендует Турция.

Динамо вошло в топ-20 клубного рейтинга УЕФА, Шахтер удержался на 12 строчке.

Мир

Исполняющий обязанности главного тренера Реала Сантьяго Солари близок к назначению полноценным наставником "сливочных". Для этого мадридцам необходимо одолеть Сельту в 12 туре чемпионата Испании.

Обидчик Шахтера Рахим Стерлинг подписал новый контракт с Манчестер Сити. Именно Стерлинг заработал скандальный пенальти в поединке 4 тура Лиги чемпионов против украинского клуба.

Экс-форвард Челси Дидье Дрогба завершил карьеру игрока, правда, позже намекнул, что это решение может оказаться не окончательным.

Издание Football Leaks опубликовало невероятные данные о контракте Неймара с ПСЖ, а также подробности перехода бразильца из Барселоны в столицу Франции.