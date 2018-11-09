Таблиця коефіцієнтів УЄФА: Україна відпускає Бельгію у відрив та ставить під загрозу навіть 9 місце

4 тур Ліги чемпіонів та Ліги Європи приніс Україні не надто втішні новини. Українські команди змогли здобути лише 4 очки, внаслідок чого Бельгія відірвалась у таблиці коефіцієнтів УЄФА.

У 4 турі єврокубків скарбничку України в таблиці коефіцієнтів УЄФА змогло поповнити лише Динамо. Кияни перемогли Ренн на НСК Олімпійський та близькі до виходу в плей-офф Ліги Європи.

Шахтар та Ворскла цього тижня не змогли здобути очок. Донеччани зазнали нищівної поразки від Манчестер Сіті, а Ворскла вдома поступилась Карабаху. Оскільки за кожну перемогу на груповому етапі єврокубків нараховується 2 очки, то таким чином Україна отримала у свій рейтинг національних асоціацій 0,4 бали та продовжує посідати 9 місце в таблиці коефіцієнтів, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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Конкурент України Бельгія, яку ми, до слова, ще зовсім недавно випереджали, пішла у відрив. Якщо 2 тижні тому в України та Бельгії була рівна кількість балів, то зараз наші суперники вже попереду на 0,2. При цьому у бельгійців більша кількість команд, які продовжують виступати у єврокубках – 4 проти 3.

Загальний ж доробок українських команд в сезоні 2018/19 складає 3.800 балів проти 5.2000 у Бельгії.

На 10 позиції продовжує розміщуватись Туреччина, в активі якої 33.200 балів (в України – 37.100). Варто відзначити, що 7, 8 та 9 місця дають право на однакове представництво команд у єврокубках. А от 10 сходинка змусить віце-чемпіона починати шлях до Ліги чемпіонів не з третього раунду кваліфікації, а з другого.

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При цьому такий сумний підсумок для України є доволі ймовірним – адже влітку 2019 року у нас відпаде 10 балів, а у Туреччини лише 6. Оскільки розрив прямо зараз складає вже менше 4 балів, Україні кров з носу необхідно завершити єврокубковий сезон з кращим показником, ніж у Туреччини. При цьому у турків також залишились 4 команди в єврокубках.

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