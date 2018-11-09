Неймар обійшовся ПСЖ у 252 млн євро, – Football Leaks

Видання Football Leaks опублікувало досі невідомі деталі переходу Неймара з Барселони в ПСЖ, який відбувся влітку 2017 року.

Більше року тому – 3 серпня 2017-го Неймар наважився покинути Барселону та перейшов у ПСЖ за рекордні в історії футболу 222 млн євро. Принаймні, так здавалось на той час. Результати розслідування доводять, що насправді трансфер бразильця обійшовся парижанам ще дорожче – у цілих 252 млн євро, повідомляє Marca з посиланням на Football Leaks.

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За інформацію джерела, ПСЖ змушений був заплатити ще по 10,7 млн євро агентам Неймара – батькові бразильця та ізраїльтянину Піні Захаві. Крім того, французький клуб також сплатив 8,7 млн євро Сантосу, вихованцем якого є нападник, в якості "платежу солідарності".

Цікаво, що найбільші проблеми виникли з оплатою послуг 75-річного Піні Захаві. Спочатку агент пропонував ПСЖ оплатити свої послуги, перерахувавши гроші в офшор на Мальті, а пізніше – на Кіпрі. Парижани на цю пропозицію не пристали, а здійснили платіж на території Ізраїлю.

Сам же Неймар підписав контракт з ПСЖ на 5 років із зарплатою 30 млн євро за сезон.

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