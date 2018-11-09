Соларі буде затверджений в ролі наставника Реала у випадку перемоги над Сельтою, – COPE

Виконувач обов'язків головного тренера Реала Сантьяго Соларі близький до того, щоб стати повноцінним наставником мадридців.

Реал призначить Сантьяго Соларі головним тренером команди у випадку перемоги над Сельтою в матчі 12 туру чемпіонату Іспанії. Контракт з 42-річним аргентинцем буде розрахований до кінця сезону 2018/19, інформує Cope.

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Керівництво Реала задоволене результатами Реала після приходу Соларі та схиляється до того, щоб дати шанс тренеру. Нагадаємо, під керівництвом Соларі Реал здобув 3 перемоги у 3 матчах. Раніше повідомлялось, що аргентинець очолюватиме Реал як мінімум до Різдва.

Вирішальний для Соларі поєдинок Сельта – Реал Мадрид відбудеться у неділю, 11 листопада. Варто відзначити, що в Іспанії можна тренувати команду в ролі виконувача обов'язків не більше двох тижнів. У випадку з Реалом цей термін спливає 11 листопада – саме у день гри проти Сельти.

Нагадаємо, Соларі став виконувачем обов'язків наставника Реала після відставки Хулена Лопетегі.