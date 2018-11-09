Миколенко потрапив до команди тижня у Лізі Європи

УЄФА визначив найкращих гравців на своїх позиціях за підсумками 4-го туру Ліги Європи.

Найбільше представників у команді тижня має грецький Олімпіакос, який представлений у збірній двома гравцями: Константіносом Цімікасом і Константіносом Фортунісом.

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Зазначимо, що у символічну команду також потрапив 19-річний захисник Динамо Віталій Миколенко. Молодимй оборонець надійно відіграв проти Ренна і відзначився голом у воротах французів. Цікаво, що УЄФА чомусь поставив Миколенка центральним захисником, хоча Віталій діяв ліворуч в обороні.

До слова, за звання найкращого гравця 4-го туру у Лізі Європи змагаються Матьє Вальбуєна (Фенербахче), Такумі Мінаміно (Зальцбург), Константініос Фортуніс (Олімпіакос) і Міят Гачінович (Айнтрахт Франкфурт).

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