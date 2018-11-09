toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга Європи
ДИНАМО - РЕНН ВОРСКЛА - КАРАБАХ ЛІГА ЄВРОПИ

Миколенко потрапив до команди тижня у Лізі Європи

12:38 1350 Читать на русском
Миколенко потрапив до команди тижня у Лізі Європи
Віталій Миколенко / ФК Динамо

УЄФА визначив найкращих гравців на своїх позиціях за підсумками 4-го туру Ліги Європи.

Найбільше представників у команді тижня має грецький Олімпіакос, який представлений у збірній двома гравцями: Константіносом Цімікасом і Константіносом Фортунісом.

Динамо – Ренн: Миколенко увійшов в історію київського клубу

Зазначимо, що у символічну команду також потрапив 19-річний захисник Динамо Віталій Миколенко. Молодимй оборонець надійно відіграв проти Ренна і відзначився голом у воротах французів. Цікаво, що УЄФА чомусь поставив Миколенка центральним захисником, хоча Віталій діяв ліворуч в обороні.

До слова, за звання найкращого гравця 4-го туру у Лізі Європи змагаються Матьє Вальбуєна (Фенербахче), Такумі Мінаміно (Зальцбург), Константініос Фортуніс (Олімпіакос) і Міят Гачінович (Айнтрахт Франкфурт).

"Без Гармаша та Сидорчука на це можна дивитись", або Маріуполь – справжній тест киян: реакція соцмереж на Динамо – Ренн

Теги
Ліга Європи Віталій Миколенко Віталій Миколенко УЄФА
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
7
год
:
23
хв
Ганновер
21:30
Вольфсбург
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук