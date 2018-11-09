Шокуючі деталі контракту Неймара з ПСЖ – клуб платить за оплески уболівальникам та відсутність критики арбітрів

Франузький Парі Сен-Жермен виплачує футболістам бонуси за правильну поведінку.

Зокрема, зірка команди Неймар отримує 375 тис. євро за те, що дотримується клубної політики поведінки, повідомляє France 2 з посиланням на Football Leaks.

Приватний літак, небажання платити податки та обдурений Реал – неймовірні подробиці трансферу Мбаппе в ПСЖ

В умови виплати бонусу входять оплески вболівальників після кожного матчу, пунктуальність, ввічливість з журналістами і відсутність ставок на турніри, в яких бере участь ПСЖ.

Відзначається, що за таку поведінку в ПСЖ також платять Кіліану Мбаппе (117 тис. євро), Дані Алвесу (70 тис. євро), Анхелю Ді Марії, Едінсону Кавані і Тьягу Сілві (по 33 тис. євро).

Нещодавно кругеньку суму для ПСЖ зекономив Марко Верратті, якого затримала поліція за керування автомобілем у стані алкогольного сп'яніння.