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Шокуючі деталі контракту Неймара з ПСЖ – клуб платить за оплески уболівальникам та відсутність критики арбітрів

15:04 1948 Читать на русском
Шокуючі деталі контракту Неймара з ПСЖ – клуб платить за оплески уболівальникам та відсутність критики арбітрів
Неймар / фото: ФК ПСЖ

Франузький Парі Сен-Жермен виплачує футболістам бонуси за правильну поведінку.

Зокрема, зірка команди Неймар отримує 375 тис. євро за те, що дотримується клубної політики поведінки, повідомляє France 2 з посиланням на Football Leaks.

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В умови виплати бонусу входять оплески вболівальників після кожного матчу, пунктуальність, ввічливість з журналістами і відсутність ставок на турніри, в яких бере участь ПСЖ.

Відзначається, що за таку поведінку в ПСЖ також платять Кіліану Мбаппе (117 тис. євро), Дані Алвесу (70 тис. євро), Анхелю Ді Марії, Едінсону Кавані і Тьягу Сілві (по 33 тис. євро).

Нещодавно кругеньку суму для ПСЖ зекономив Марко Верратті, якого затримала поліція за керування автомобілем у стані алкогольного сп'яніння.

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