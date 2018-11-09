Клубний рейтинг УЄФА: Динамо піднялось у топ-20, Шахтар зберіг свою позицію

УЄФА оновив клубний рейтинг за підсумками 4-го туру Ліги чемпіонів та Ліги Європи. Шахтар зберіг 12 сходинку, Динамо увійшло у топ-20, Ворскла втратила позиції.

Перемога Динамо над Ренном дозволила київській команді піднятись у клубному рейтингу УЄФА. В оновленому рейтингу Динамо піднялось на 1 позицію і тепер посідає 20 місце. Кияни обійшли Бешикташ, який вчора зіграв внічию із Генком Маліновського.

У київського і турецького клубів однакова кількість загальних балів (60,000), проте за рахунок більш високої оцінки у нинішньому сезоні (6,000 проти 3,000) Динамо розташувалось вище за Бешикташ.

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Шахтар після розгрому від Манчестер Сіті зберіг свою позицію і посідає 12 місце. До слова, ще на початку єврокубкового сезону 2018/19 "гірники" входили у топ-10 рейтингу.

Ворскла після поразки від Карабаха опустилась на 5 сходинок і тепер посідає 146 місце. Однак полтавці знаходяться вище за Маріуполь (147), Олександрію (148) і Олімпік (149), повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Оновлений рейтинг очолює Реал, на другому місці Баварія, замикає трійку Барселона.

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