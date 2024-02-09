Андрій Шевченко і Сергій Ребров на Конгресі УЄФА в Парижі / Facebook Andriy Shevchenko

Україна

Шахтар двома спарингами завершив збори у Туреччині. Спершу "гірники" резервістами розгромили скандальну команду диктатора Туркменістану – Егіналдо оформив дубль. У другому матчі четверга Шахтар основою зіграв унічию з Лехією.

Динамо розтрощило Лієпаю – дубль асистів, гол Супряги, жах оборони, закривавленого коханого Суркіс забирали з поля троє.

Зоря офіційно підписала легіонера – його брат-близнюк виступає у топ-чемпіонаті.

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Віталій Миколенко може стати частиною великого розпродажу Евертона на 180 млн – українець і ще 6 прізвищ у списку.

Роман Яремчук піде з Валенсії: ідеальний клуб для українця, магія Ліги чемпіонів, ціна питання і до чого тут Довбик.

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У футболі впровадять синю картку – гравець, який її отримав, буде вилучатися на 10 хвилин.