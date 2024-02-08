Керівництво "синіх" прагне посилити лінію півзахисту. Челсі влітку спробує підписати лідера Барселони Френкі де Йонга.

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Як повідомляє Todofichajes, лондонці не можуть собі дозволити заплатити повну трансферну ціну, яка складає близько 80 мільйонів євро, оскільки мають проблеми з фінансовим фейр-плей. Щоб здійснити перехід нідерландського гравця, керівництво Челсі готове запропонувати 40 млн та включити в угоду Михайла Мудрика. Не виключається, що українець може опинитися в оренді в Барселоні з обов'язковим правом викупу.

Френкі де Йонг – найвисокооплачуваніший гравець Барселони з зарплатнею у 38 млн брутто. Президент каталонців Жоан Лапорта вмовляє нідерландця знизити свою зарплатню, щоб полегшити фінансове становище клубу. Утім, півзахисник наразі відмовляється від такої ідеї. Якщо надійде вагома пропозиція від Челсі, то Барселона буде змушена її розглянути.

Нагадаємо, що Михайло Мудрик приєднався до Челсі у січні 2023 року з Шахтаря за 70 мільйонів євро, а ще 30 млн український клуб може отримати у вигляді бонусів.

Загалом український вінгер відіграв за лондонців у 42 матчах, в яких забив чотири голи та оформив п'ять асистів.

Челсі вийшов у 1/8 фіналу Кубка Англії, впевнено перегравши Астон Віллу – Мудрик не отримав жодної хвилини