Луганці офіційно підтвердили запрошення 27-річного півзахисника Якова Башіча з Рудеша. Зоря не розкриває умов угоди. Transfermarkt стверджує, що сума трансферу склала 100 тисяч євро, а особистий контракт розрахований на рік.

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Башіч – вихованець американського Редінг Юнайтед. Встиг пограти за Бостон Болтс, хорватські Хайдук, Дугопольє, Драговляц та Славен. У нинішньому сезоні за Рудеш провів 18 матчів, результативними діями не відзначався. Цікаво, що Яков є братом-близнюком Томи Башіча, який належить Лаціо і на правах оренди нині захищає кольори Салернітани у Серії А.

Це вже третій новачок-легіонер Зорі у зимове вікно. Раніше клуб запросив нігерійського захисника Крістофера Нваезе та сенегальського форварда Аліуна Ндура.

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