Андрей Шевченко и Сергей Ребров на Конгрессе УЕФА в Париже / Facebook Andriy Shevchenko

Украина

Шахтер двумя спаррингами завершил сборы в Турции. Сначала "горняки" резервистами разгромили скандальную команду диктатора Туркменистана – Эгиналдо оформил дубль. Во втором матче четверга Шахтер основой сыграл вничью с Лехией.

Динамо сокрушило Лиепаю – дубль ассистов, гол Супряги, ужас обороны, окровавленного возлюбленного Суркис забирали с поля трое.

Заря официально подписала легионера – его брат-близнец выступает в топ-чемпионате.

Наши за границей

Андрей Лунин подтвердил продление контракта с Реалом и раскрыл планы на будущее. Это заставило Реал кардинально изменить планы – Перес принял решение после слов украинца.

Артем Довбик не дает ни единого шанса одноклубникам – украинец собрал хет-трик наград Жироны.

Михаил Мудрик может перейти в Барселону. Украинца хотят обменять на 80-миллионную проблему Лапорты, Челси выставил ценник.

Виталий Миколенко может стать частью большой распродажи Эвертона на 180 млн – украинец и еще 6 фамилий в списке.

Роман Яремчук уйдет из Валенсии – идеальный клуб для украинца, магия Лиги чемпионов, цена вопроса и при чем тут Довбик.

Анатолий Трубин пропустил в дуэли украинцев, но вышел в полуфинал Кубка Португалии – Бенфика сыграет дерби со Спортингом.

Другие главные события

Результаты жеребьевки Лиги наций 2024/25 – Украине повезло избежать гранда, группа смерти в элитном дивизионе.

В футболе внедрят синюю карточку – игрок, который ее получил, будет удаляться на 10 минут.