Главные новости футбола 8 февраля: Украина получила соперников в Лиге наций, Мудрика сватают в Барселону
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за четверг, 8 февраля.
Украина
Шахтер двумя спаррингами завершил сборы в Турции. Сначала "горняки" резервистами разгромили скандальную команду диктатора Туркменистана – Эгиналдо оформил дубль. Во втором матче четверга Шахтер основой сыграл вничью с Лехией.
Динамо сокрушило Лиепаю – дубль ассистов, гол Супряги, ужас обороны, окровавленного возлюбленного Суркис забирали с поля трое.
Заря официально подписала легионера – его брат-близнец выступает в топ-чемпионате.
Наши за границей
Андрей Лунин подтвердил продление контракта с Реалом и раскрыл планы на будущее. Это заставило Реал кардинально изменить планы – Перес принял решение после слов украинца.
Артем Довбик не дает ни единого шанса одноклубникам – украинец собрал хет-трик наград Жироны.
Михаил Мудрик может перейти в Барселону. Украинца хотят обменять на 80-миллионную проблему Лапорты, Челси выставил ценник.
Виталий Миколенко может стать частью большой распродажи Эвертона на 180 млн – украинец и еще 6 фамилий в списке.
Роман Яремчук уйдет из Валенсии – идеальный клуб для украинца, магия Лиги чемпионов, цена вопроса и при чем тут Довбик.
Анатолий Трубин пропустил в дуэли украинцев, но вышел в полуфинал Кубка Португалии – Бенфика сыграет дерби со Спортингом.
Другие главные события
Результаты жеребьевки Лиги наций 2024/25 – Украине повезло избежать гранда, группа смерти в элитном дивизионе.
В футболе внедрят синюю карточку – игрок, который ее получил, будет удаляться на 10 минут.