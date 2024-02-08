Голкіпер Реала Андрій Лунін вперше публічно підтвердив, що влітку 2024 року він не буде вільним агентом.

– У тебе контракт до 2025 року, є якісь ідеї?

– Так, у мене справді контракт до 2025 року. Це і є ідея, це план. Але я навіть не знаю, що може статися.

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– Ти хотів би залишитися в Реалі?

– Звичайно, – запевнив Лунін у коментарі El Chiringuito TV.

Українець скористався травмою Куртуа і отримав регулярну ігрову практику, вигравши конкуренцію у Кепи. Андрій провів 15 матчів, пропустив 13 голів і 6 раз зберігав ворота "сухими". Transfermarkt у 8 млн євро оцінює 24-річного кіпера, якого пов'язували з Баварією, Бетісом, Вільяреалом та Аяксом.

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