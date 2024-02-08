У четвер, 8 лютого, Міжнародна рада футбольних асоціацій (IFAB) впровадила у футбольні правила синю картку, інформує The Telegraph. Це покарання передбачає вилучення гравця з поля на десять хвилин за тактичний фол (навмисний, але не грубий зрив атаки) або суперечки з арбітром/іншою офіційною особою.

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Повідомляється, що отримання двох синіх карток прирівнюватиметься до вилучення. Також червону картку можна буде заробити за комбінацію з жовтої та синьої картки. Синя картка буде першою новою карткою, яка буде використовуватися на найвищому рівні після появи жовтих і червоних карток на чемпіонаті світу 1970 року.

Однак подібне нововведення буде впроваджено тільки в Англії. За новими правилами розігруватимуться Кубок Англії серед чоловіків і жінок. Ці правила не діятимуть на Євро-2024 і навіть у наступному єврокубковому сезоні. Глава УЄФА Александар Чеферін виступив проти цієї ініціативи: "Це більше не футбол".

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