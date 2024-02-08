Жеребкування групового турніру Ліги націй 2023/24 стартувало 8 лютого о 19:00 за київським часом. Усі 54 збірні, які беруть участь в турнірі (окрім дискваліфікованої Росії) поділили на 4 дивізіони відповідно до результатів Ліги націй 2022/23. У кожному дивізіоні команди розбили на кошики – знову ж таки, відповідно до результатів попереднього розіграшу турніру.

Президент УЄФА переживає через можливий вихід України чи Ізраїлю на Євро-2024 – це може спричинити проблеми

У дивізіонах А, В і С виступатиме по 16 збірних (4 групи по 4 команди, кожна з яких зіграє по 3 матчі вдома і на виїзді). У дивізіоні D буде шість команд – дві групи по три збірні. Відповідно, тут кожна команда проведе по 4 гри. Єдине обмеження – збірні Вірменії та Азербайджану не могли потрапити в одну групу. УЄФА вирішив розвести ці збірні.

Збірна України потрапила у дивізіон B та сіяна в другому кошику. Суперниками команди Сергія Реброва точно не стануть Фінляндія, Ісландія та Норвегія.

Результати жеребкування Ліги націй будуть у цій новині. Оновлюйте сторінку, щоб першими дізнатися, з ким зіграє збірна України, та склади усіх груп.

Результати жеребкування Ліги націй 2024/25

Ліга А

Група А1:

Група А2:

Група А3:

Група А4:

Ліга B

Група B1:

Група B2:

Група B3:

Група B4:

Ліга C

Група С1:

Група С2:

Група С3:

Група С4:

Ліга D

Група D1:

Група D2:

Склад кошиків перед жеребкуванням Ліги націй:

Ліга А

Кошик 1: Іспанія, Хорватія, Італія, Нідерланди.

Кошик 2: Данія, Португалія, Бельгія, Угорщина.

Кошик 3: Швейцарія, Німеччина, Польща, Франція.

Кошик 4: Ізраїль, Боснія і Герцеговина, Сербія, Шотландія.

Ліга B

Кошик 1: Австрія, Чехія, Англія, Уельс.

Кошик 2: Фінляндія, Україна, Ісландія, Норвегія.

Кошик 3: Словенія, Ірландія, Албанія, Чорногорія.

Кошик 4: Грузія, Греція, Туреччина, Казахстан.

Ліга С

Кошик 1: Румунія, Швеція, Вірменія, Люксембург.

Кошик 2: Азербайджан, Косово, Болгарія, Фарерські о-ви.

Кошик 3: Північна Македонія, Словаччина, Північна Ірландія, Кіпр.

Кошик 4: Білорусь, Литва/Гібралтар, Естонія, Латвія.

Ліга D

Кошик 1: Литва/Гібралтар, Молдова.

Кошик 2: Мальта, Андорра, Сан-Марино, Ліхтенштейн.

Формат Ліги націй 2024/25 зазнав певних змін. Як і раніше, перемога у групі дивізіону В, де гратиме Україна, означатиме пряме підвищення до дивізіону А, а останнє місце відправить до дивізіону С. Головна відмінність полягає у наступному. Друге місце групи дивізіону В тепер зіграє стикові матчі з командою, яка фінішує третьою в групі дивізіону А, а третє місце дивізіону В зіграє стикові матчі з командою, яка фінішує другою в групі дивізіону С.

Ліга націй 2024/25 матиме важливе значення і для європейського відбору на ЧС-2026. Від місць, які посядуть учасники ЛН 2024/2025, залежить їхній посів у відборі на ЧС-2026. Збірна України на собі відчула цей вплив у кваліфікації Євро-2024. "Синьо-жовті" у Лізі націй пропустили Шотландію на перше місце і впали до третього кошику у відборі чемпіонату Європи. Потім нам випала "група смерті" з Італією та Англією. Підсумок – третє місце і надія на запасний шлях через плей-офф Ліги націй.

Календар матчів Ліги націй 2024/25

1-й тур: 5-7 вересня 2024 року.

2-й тур: 8-10 вересня 2024 року.

3-й тур: 10-12 жовтня 2024 року.

4-й тур: 13-15 жовтня 2024 року.

5-й тур: 14-16 листопада 2024 року.

6-й тур: 17-19 листопада 2024 року.

Плей-офф: 17-25 березня 2025 року.

Фінал чотирьох: 2-10 червня 2025 року.