– Цього року 20-та річниця з моменту першого розіграшу Суперкубка України, проведення якого залишається під питанням. Не розглядаєте варіант з його проведенням за межами України?

– Ми розглядаємо різні варіанти, наразі остаточного рішення по Суперкубку немає. Нова команда УАФ тримає руку на пульсі, Сергій Ребров так само до цього залучений, тому що він опікується інститутом збірних.

Суперкубок України-2024 скасований, старт нового сезону УПЛ перенесений, – ЗМІ

Постійно з нами на контакті УПЛ, клуби. Також важливо почути позицію гравців. Тільки після того вже буде прийматись фінальне рішення, – сказав Шевченко у коментарі Українському футболу.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ з'явилась інформація про скасування Суперкубка-2024 і перенесення старту нового сезону.

"Я аж заплакав. Передзвоніть через 5 хвилин": Фоменко у спогадах – ЦСКА, Таврія, фініш у збірній, рак, остання розмова