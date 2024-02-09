Візела і Бенфіка 8 лютого зіграли в 1/4 фіналу Кубка Португалії 2023/24. Рахунок і огляд матчу читайте на "Футбол 24".

Кубок Португалії, 1/4 фіналу

Візела – Бенфіка – 1:2

Голи: Петров, 68 – Кабрал, 34, Жоау Маріу, 65

У чвертьфіналі Кубка Португалії суперником Бенфіки стала Візела – остання команда елітного дивізіону, яка програла 4 матчі поспіль. У запасі господарів опинився Орест Лебеденко – вихованець львівських Карпат.

Попри скромний статус суперника, Рогер Шмідт виставив цілком боєздатний склад. З перших хвилин з'явилися Отаменді, Жоау Маріу, Рафа Сілва, Ді Марія. У старт потрапив і Анатолій Трубін – голкіпер збірної України отримує ігрову практику навіть у Кубку. Матч проти Візели став для нашого воротаря вже 23-м поспіль у всіх турнірах.

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Вже на 4-й хвилині "орли" мали відкривати рахунок. Неймовірним чином схибив Рафа Сілва, який після виходу сам на сам пробив повз дальню стійку. Повністю домінували лісабонці у перші хвилини. Якщо у Трубіна роботи не було зовсім, то його візаві кілька разів рятував Візелу від пропущеного м'яча.

Здавалося, що господарі витримали тиск Бенфіки, як на 34-й хвилині "орли" забили. Кабрал отримав передачу з лівого флангу від Рафи Сілви і з метрів 11-ти влучно пробив у дальній кут. Цей гол став єдиним до перерви. В активі Трубіна за перші 45 хвилин був один "сейв". Якщо його можна так назвати – м'яч ледь-ледь докотився до кіпера.

По перерві сценарій гри не змінився. Бенфіка атакувала більше, і в середині тайму забила вдруге. Кабрал не влучив по м'ячу, але підстрахував Жоау Маріу, який поклав у дальній кут.

Візела таки змогла повернути інтригу. Петров підправив м'яч після невдалого удару Насіменту. Трубін врятувати не зміг. Цей гол став останнім у матчі. На заключні 20 хвилин вийшов Орест Лебеденко, але створити бодай якусь фінальну навалу аутсайдер Прімейра-ліги не зміг. 1:2 – Бенфіка продовжує боротьбу за трофей.

У півфіналі Кубка Португалії Трубіна і компанію очікує лісабонське дербі проти Спортінга, який пройшов Лейрію.

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