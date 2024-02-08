Шахтар здобув перемогу над Аркадагом (4:1) у шостому спарингу на зимових зборах. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Контрольний матч

Шахтар – Аркадаг – 4:1

Голи: Егіналдо, 25 (пен), 70, Гочолейшвілі, 37 (пен), Педрінью, 90

Склад Шахтаря: Рудько – Лацабідзе, Лемкін, Ракицький, Міроші – Назарина – Швед, Гочолейшвілі, Цуканов, Педрінью – Егіналдо.

Шахтар завершує підготовку до весняної частини сезону. Вже 15 лютого "гірники" зіграють з Марселем у плей-офф Ліги Європи. Сьогодні тренерський штаб запланував два останні спаринги, розділивши склад. З туркменським Аркадагом зіграли резервісти, а пізніше основа зустрінеться з Лехією.

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У суперника дуже коротка, але дуже суперечлива історія. Диктатор Туркменістану Гурбангули Бердимухамедов (зараз президентом став його син) у 2023-му створив клуб і назвав його на свою честь (аркадаг – державний титул, який означає "покровитель"). В Аркадаг перетягнули всіх найкращих гравців з інших клубів, зібравши фактично збірну Туркменістану. Аркадаг став чемпіоном з ідеальними показниками. Виникли підозри про договірні матчі та тиск на суддів, щоб клуб жодного разу не втратив очки та не засмутив так званого покровителя.

Повертаючись до футболу, варто виділити експерименти Маріно Пушіча. Гочолейшвілі вийшов на позиції "вісімки", а Міроші під час позиційних атак зміщувався в опорну зону. Шахтар мав велику ігрову перевагу, душив суперника пресингом і фактично не допускав моментів біля власних воріт.

Ракицький розпочинав атаки з глибини, Цуканов шукав простір між лініями та загострював, Швед більше орієнтувався на індивідуальні дії. "Гірники" забили швидкий гол з офсайда, потім Лемкін влучив у поперечину після стандарту. Гострі удари Цуканова та Міроші заблокували.

Шахтар регулярно заходив у чужий штрафний майданчик, але з завершенням епізодів виникали проблеми. Голи прийшли завдяки пенальті. Егіналдо отримав класний пас від Цуканова, заробив 11-метровий і сам його реалізував. Цуканов незабаром також заробив пенальті, отримавши удар по ногах. Юний хавбек віддав право пробити Гочолейшвілі, який присвятив гол своєму малюку.

Між цими пенальті Шахтар встиг пропустити гол – донеччани не розібралися під час подачі кутового. На початку другого тайму українська команда кілька разів провалилася в обороні. Зокрема, грубо помилився Ракицький. Перестановки в атаці (Швед пішов на вістря) мали негативний вплив на гру. Моменти недовго зникли. Був шанс у Педрінью, але він бездарно пробив.

"Гірники" все ж організували хорошу комбінацію за участю Тоірова, Цуканова та Міроші, яка звершилася голом Егіналдо. Бразилець класно перестрибнув захисника та переграв голкіпера. Швед ударом зі штрафного міг довести рахунок до розгромного. А зробив це Педрінью. Бразилець чудово пробив з-за меж штрафного майданчика.

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