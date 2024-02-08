Товариський матч 8 лютого 2024 року

Динамо – Лієпая – 5:2

Голи: Царенко, 8, Дячук, 22, Супряга, 34, Караваєв, 48, Ванат, 66 – Ермані, 18, Сілагадзе, 44

Динамо: Нещерет – Дячук, Біловар (Попов, 57), Сирота (Михавко, 64), Дубінчак – Андрієвський (Бражко, 64), Шепелєв (Шапаренко, 46) – Беніто (Кабаєв, 64), Царенко (Буяльський, 46), Караваєв (Волошин, 64) – Супряга (Ванат, 64)

Першого удару динамівці завдали на 80 секунді. Шепелєв після прострілу Дубінчака ефектно скинув назад п'ятою, Супряга довів до Андрієвського, але Олександр дав значно вище. На 5 хвилині Царенко тонко закинув за спини, відрізавши пару захисників. Андрієвський подав без перешкод, Супряга не влучив з лінії воротарського. Однак вже на 8-й динамівці відкрили рахунок. Царенко намагався обігратися у стіночку, але Супряга віддав у спину. Добре, що підібрав Андрієвський, який покотив у розріз. Антон майстерно прокинув повз голкіпера.

Повернення Супряги, "зять" Суркіса в основі – онлайн-трансляція матчу Динамо – Лієпая

Відскоки нині не за латвійців. Дубінчак невдало прострілив, але суперник сам скинув під удар Царенку, який дещо поспішно спрямував снаряд прямо в руки воротарю. Черговий класний пас від Андрієвського, який закинув через пів поля на Супрягу. На жаль, приціл Владислава шкутильгає. Супряга натиснув на суперника, Андрієвський знову вивів на удар. Цього разу Беніто крутив з-за меж штрафного зависоко. Латвійці відігралися з першого ж моменту. Царенко втратив на куті чужого штрафного, Лассіна Файє накрутив Караваєва і не зустрів більше опору. Дячук добігти добіг, але за гравцям, який стартував у нього за спиною не встежив. Ермані спокійно вискочив на побачення з Нещеретом.

Однак Андрієвський швиденько оформив дубль асистів. Подача кутового, Супряга елегантно пропускає, центрбек Дячук, який нині грає правого захисника, головою стріляє у верхній кут. Шепелєв класно продерся від центра поля до штрафного Лієпаї і віддав Караваєву – шедевру завадила поперечина. Фаєй тим часом знову пройшов кількох динамівців, але цього разу пас за спину читали і пильнували. Суперникам залишалося лише просити суддю про пенальті за начебто поштовх у спину.

Супряга таки забиває. Караваєв класно розрізає, Царенко одним пропусканням дає м'ячу викотитися з-під тиску суперників на зовсім вільного Беніто. Удар нігерійського вінгера прирував голкіпер, але Супряга виявився єдиним на добиванні. Караваєв обігра двох і заробив гострий стандарт. Андрієвський перекинув як стінку, так і ворота. На 40 хвилині Дячук перехопив дальній пас, але м'яч проскочив у центральний коридорчик між Біловаром і Сиротою. Дозволили Рассулу Ба розстріляти з кількох метрів – банальний промах врятував.

Дячук здалеку шмальнув не надто вдало, вийшла зрізка. А на 44 хвилині вдалося зачепитися за верхове закидання і скинути під дальній удар. Сілагадзе пробив без шансів для Нещерета. В обороні Динамо зовсім сумно і на фоні такого суперника, яка 5 команда Латвії. Добре, що атака компенсувала. Буяльський, який вийшов на заміну, прочитав епізод майже від і до. Спочатку показав партнеру, куди правильно рухатися пресингувати, потім скористався його допомогою і відібрав. Далі Віталій обігрався з Беніто і подав. Зачаровані гравці Лієпаї почали рикошетити у своєму воротарському, а потім вистувати якісь претензії Караваєву, який замкнув дальню стійку. Курйозний четвертий гол зараховано!

Шапаренку дали но нозі в грубому підкаті. Африканський легіонер Лієпаї влетів головою в голову Біловару, за що отримав жовту. Коханий Яни Суркіс, доньки президента Динамо, довго не міг зрозуміти, що від нього хочуть. Крістіан поплив, і лише втрьох Бущан з лікарями вмовили Біловара не повертатися на поле. Дуже схоже на добрячий струс. Ще й весь у крові захисник київського клубу.

Зразкова атака тріо гравців, які вийшли на заміну, привела до 5:2. Бражко натиснув і перехопив. Кабаєва підхопив, обіграв, покотив. Ванат спокійно розібрався з голкіпером. Кабаєв обігрався з Вівчаренком і прострілив з лівого краю, але удар Шапаренка заблокували. "Розтягуй, Тарасе, розтягуй", – кричить Шовковський з-за бокової. Очевидно, має на увазі, щоб Михавко активніше пропонував себе в побудові атак на своїй половині. До слова, майже відразу після цього саме від Тараса почалася швидка комбінація лівим флангом, яку дивом не довели до взяття воріт.

Шапаренко отримав жовту за гарячі суперечки з грузинським легіонером суперника. Кабаєв покотив а спини на хід Вівчаренку, простріл якого не встигав замкнути Ванат, однак Лерой ледь не відправив снаряд у власні ворота. Друга перемога Динамо при трьох поразках на зимових зборах. Як і з напіврезервним складом Пахтакора, виникають питання до рівня опонента, та все ж кілька яскравих спалахів було.