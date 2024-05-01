УАФ Маркетинг отримав нового директора, повідомляє журналіст Ігор Бурбас у своєму Telegram-каналі.

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Роман Волинець, який обіймав цю посаду раніше, 30 квітня відпрацював останній день. Від сьогодні керувати одним з підрозділів УАФ буде Артемійс Рябовс. Це громадянин Латвії, який останніми роками проживав у Лондоні. Там він працював у структурі Арсенал, а до цього будував кар'єру в Манчестер Сіті.

Шевченку Артемійс знайомий по роботі в його фонді та фонді Олександра Зінченка. В оновленій УАФ Рябовс стане першим іноземцем на керівній посаді. Нещодавно він також увійшов до комітету з розвитку футболу як заступник голови.

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