Екс-вінгер та вихованець "містян" помер у віці 74 років після тривалої та важкої хвороби. Про це повідомив The Sun. Ієн Меллор страждав від амілоїдозу, рідкісне захворювання, яке вражає органи та не піддається лікуванню.

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Англієць за свою кар'єру встиг пограти за Манчестер Сіті, Шеффілд Венсдей, Бредфорд, Норвіч та Честер. У сезоні 1972/73 у складі "містян" він Меллор здобував Суперкубок Англії. Ієн був батьком Ніла Меллора, який свого часу виступав за Ліверпуль, а зараз працює репортером на Sky Sports.

Ієн Меллор також недовго грав у Гонконзі за Таун Сінг.

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