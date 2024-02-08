Евертон буде змушений відпускати лідерів, якщо вперше з 1951 року покине еліту англійського футболу.

Відразу 7 гравців "ірисок" у разі прощання з АПЛ викличуть інтерес більш успішних клубів, припускає TeamTalk. Це воротар Джордан Пікфорд (22 млн євро за Transfermarkt), захисники Джарред Брентвейт (25 млн), Віталій Миколенко (28 млн), півзахисники Амаду Онана (50 млн), Абдулай Дукуре (12 млн), Джек Харрісон (22 млн) і нападник Домінік Калверт-Льюїн (22 млн).

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"Гравець збірної України мав труднощі у попередніх сезонах, але цього він став одним із найважливіших захисників "синіх". Миколенко робить у середньому 3,2 відбори м'яча за матч АПЛ – четвертий результат серед усіх гравців.

Його бойовий дух характеризує впертість, яку Евертон демонструє з того часу, як втратив 10 очок. Гарна форма Миколенка, безперечно, приверне увагу багатьох команд. Тому, якщо Евертон вилетить до нижчої ліги і отримає за нього солідну пропозицію, її, ймовірно, доведеться прийняти", – резюмує джерело.

Додамо, що у нинішньому сезоні Миколенко провів 24 матчі та відзначився 2 голами. Наразі Евертон йде на 18-й сходинці АПЛ, відстаючи від рятівної зони на одне очко. "Іриски" ще зберігають надію на апеляцію, яка може повернути їм 10 пунктів.

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