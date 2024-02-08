У четвер, 8 лютого, в Парижі відбулося жеребкування групового турніру Ліги націй 2024/25. З ким зіграє збірна України, читайте в цій новині на "Футбол 24".

Жеребкування групового турніру Ліги націй 2024/25 стартувало о 19:00 за київським часом. Церемонія пройшла у Парижі після засідання Конгресу УЄФА, участь у якому взяв Андрій Шевченко – новообраний президент УАФ.

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Команда Сергія Реброва виступатиме у дивізіоні В, який поділений на 4 групи по 4 команди. Збірна України була посіяна у другому кошику разом з Ісландією, Фінляндією і Норвегією. Відповідно, ці збірні стати нашими суперниками не могли. Найсильнішим можливим опонентом "синьо-жовтих" була Англія, яка перебувала в першому кошику разом з Уельсом, Чехією та Австрією.

За підсумками жеребкування збірна України потрапила у групу B1. Першим суперником команди Сергія Реброва стала Чехія. Пізніше до них приєднались Албанія та Грузія.

Команда, яка посяде перше місце групи, напряму вийде у Лігу А, а остання позиція відправить до дивізіону С. Володар другого місця групи дивізіону В зіграє стикові матчі з командою, яка фінішує третьою в групі Ліги А. Третє місце дивізіону В зіграє стикові матчі проти збірної, яка фінішує другою в групі дивізіону С. Це нововведення у регламенті, затверджені УЄФА. У попередніх розіграшах турніру друге і третє місця груп дивізіону B ні на що не впливали.

Груповий етап Ліги націй повинен відбутися з 5-7 вересня по 7-19 листопада 2024 року. Плей-офф з двох матчів – 17-25 березня 2025 року. Від підсумкового місця у групі Ліги націй залежатиме посів збірної при жеребкуванні відбору на ЧС-2026.

Нагадаємо, у Лізі націй 2022/23 "синьо-жовті" під керівництвом Олександра Петракова посіли друге місце групи B1, пропустивши на першу позицію Шотландію.