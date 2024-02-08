Артем Довбик продовжує виділятись навіть у фантастичному поході Жирони.

Вболівальники каталонського клубу обрали українського нападника найкращим гравцем січня. Довбик забирає цю нагороду втретє поспіль!

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Артем у січні провів 6 матчів, оформивши 3 голи та 2 асисти. Найбільше виділяється хет-трик українця у ворота Севільї за 6 хвилин. Легіонер Жирони претендував і на звання найкращого гравця січня всієї Ла Ліги, однак перемогу здобув інший футболіст.

Нагадаємо, наступний матч каталонці проведуть 10 лютого на полі Реала. Жирона відстає на 2 очки і має шанс стати лідером Ла Ліги, тому дуже потребує допомоги Довбика.

️? Afició, vosaltres heu decidit que el Jugador Estrella del mes de gener ha estat Artem Dovbyk! pic.twitter.com/acqEUYHWwn — Girona FC (@GironaFC) February 8, 2024

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