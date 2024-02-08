Гра Андрія Луніна за Реал в сезоні 2023/24 дозволила Флорентіно Пересу визначитися з пріоритетами в кадровому підсиленні.

Реал має кілька трансферних пріоритетів, зокрема, завершення саги Мбаппе та можливий трансфер Альфонсо Девіса. Також мадридці розглядали варіант із підсиленням воротарської позиції, але гра Луніна та його заява про бажання лишитись у Мадриді змінили плани Переса, повідомляє Don Diario.

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Через це боси Реала мають впевненість, що українець не захоче змінювати клуб, а відтак не зберігатимуть у команді Кепу, який не виправдав очікувань. У наступному сезоні воротарями "вершкових" будуть Тібо Куртуа та Андрій Лунін, а підписання нового воротаря виключено.

Додамо, що Лунін провів 15 матчів за Реал цього сезону, пропустив 13 голів і 6 разів зберігав ворота "сухими". Transfermarkt у 8 млн євро оцінює 24-річного кіпера, якого пов'язували з Баварією, Бетісом, Вільяреалом та Аяксом.

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