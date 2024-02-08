Шахтар і Лехія Гданськ зіграли 8 лютого в контрольному поєдинку на зборах у Туреччині. Рахунок і огляд матчу читайте на "Футбол 24".

Товариський матч 8 лютого 2024

Шахтар – Лехія – 1:1

Голи: Зубков, 65 – Сезонєнко, 78

Для "гірників" ця гра стала другою за день, останньою на зборах і генеральною репетицією перед поєдинком Ліги Європи проти Марселя, який відбудеться вже за тиждень, 15 лютого. Резерв Шахтаря кілька годин тому розбив туркменський Аркадаг (4:1), а от проти Лехії вийшла основа. Схоже, саме цей склад Маріно Пушіч награє на єврокубковий матч із Марселем. Звісно, не варто забувати про Тараса Степаненка, який продовжує відновлення.

Лехія представляє другий дивізіон Польщі, але претендує на вихід в Екстраклясу (4 місце і 2 очки відставання від лідера). У стартовому складі гданської команди вийшли українці Богдан Сарнавський (свого часу грав за Шахтар), Максим Хлань, а також Іван Желізко – півфіналіст молодіжного Євро-2023.

Шахтар – Лехія: онлайн-трансляція другого матчу за день

Перший тайм вийшов доволі нервовим – без голів, зате з достатньою кількістю емоцій, суперечок та жовтих карток. Гостроти було більше від Шахтаря, але Сарнавський у гру майже не вступав – хіба що одного разу забрав м'яч після удару Сікана. Щодо Лехії, то польська команда за першу половину майже не турбувала Дмитра Різника. Можна згадати хіба що неточний обвідний удар у дальній кут. На 39-й хвилині Сікан таки забив після навісу Азарова, однак арбітр скасував гол через порушення правил з боку Данила, який, вочевидь, надто активно боровся з суперником.

По перерві стало цікавіше. З ударом Криськіва впорався Сарнавський, а на 59-й хвилині Шахтар ледь не пропустив з центру поля. Різник далеко вийшов із воріт і отримав за комірець з центральної лінії. М'яч опустився на сітку воріт – було дуже близько.

Зрештою, на 65-й Шахтар таки повів у рахунку. Відзначився Олександр Зубков. 11-й номер "гірників" увійшов у штрафний і неробочою правою ногою поклав у дальній кут. Лехія відповіла на 78-й. Сезонєнко з меж воротарського спрямував м'яч у сітку після прострілу з флангу і рикошету. Це був останній гол у матчі – 1:1.

Таким чином, Шахтар завершив зимові збори в Туреччині. Наступного четверга, 15 лютого, "гірники" зіграють перший матч плей-офф Ліги Європи проти Марселя. Номінально домашній для Шахтаря поєдинок відбудеться у Гамбурзі.

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