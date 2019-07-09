Головні новини футболу 8 липня: Динамо не обіграло Олімпіакос, Шахтар переміг двічі за день, Неймар саботує збори ПСЖ

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 8 липня.

Україна

Шахтар у контрольному матчі легко розгромив Пролетар, а через кілька годин "гірники" зуміли здобути перемогу ще й над Вольфсбергом.

Своєю чергою Динамо за складних погодніх умов не зуміло обіграти Олімпіакос. Фран Соль знову відзначився у воротах греків.

Євген Хачеріді, який так і не заграв у ПАОКу, невдовзі повинен повернутися в Динамо.

"Мого сина переглядали скаути Реала". Атлетіко виховує українця, якого порівнюють із Коноплянкою і вже помітив Петраков

Твіттеріада. Коноплянка повернувся у Дніпро, спокуслива дружина потенційного новачка Динамо обожнює свої сідниці

Світ

Бразилія заслужено з титулом, лють Мессі, свавілля VAR, здобутки та фейли гравців Динамо – якою була Копа Амеріка-2019

Малага має намір безкоштовно підписати форвада Шахтаря Бланко Лещука наступного літа. Аргентинець минулого сезону виступав за анчоусів на правах оренди.

Василь Кравець, який лише взимку перейшов у Леганес, може повернутися в Луго на правах оренди.

Дані Алвес після тріумфу на Копа Амеріка оновив світовий рекорд за виграними трофеями.

Український вінгер Вест Хема Андрій Ярмоленко нарешті відновився від важкої травми і не приховував емоцій на тренуванні лондонців.

Призначення та трансфери

В Італії два топ-клуби презентували нових наставників. Марко Джампаоло дав першу прес-конференцію у статусі головного тренера Мілана, а Паулу Фонсека заявив, що зможе з Ромою виграти трофей.

Неймар не прибув на тренувальний збір ПСЖ, за що буде оштрафований. Ще один нападник, якого також сватають у Барслону, Антуан Грізманн також отримає покарання від Атлетіко за ідентичний вчинок.