Малага має намір безкоштовно підписати Бланко Лещука наступного літа

Іспанська Малага зацікавлена у послугах нападника Шахтаря Густаво Бланко Лещука.

Аргентинський форвард провів у Малазі сезон 2018/19 на правах оренди, іспанці не активували опцію викупу Бланко Лещука у Шахтаря.

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Натомість, "анчоуси" хочуть взяти форварда в оренду. Якщо ж це не вдасться, то Малага готова почекати до наступного літа, коли у 27-річного нападника закінчиться контракт з "гірниками", повідомляє El Desmarque.

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Нагадаємо, у минулому сезоні Бланко Лещук провів за іспанську Малагу 42 матчі в усіх турнірах, забив 9 голів та віддав 7 результативних передач.