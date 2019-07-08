Динамо зіграло внічию з Олімпіакосом – потужний Кадірі, неоднозначна гра Соля та Караваєва

Динамо не змогло обіграти Олімпіакос у товариському матчі на зборах в Австрії. Читайте звіт про контрольний поєдинок на "Футбол 24".

Товариські матчі

Динамо – Олімпіакос – 1:1

Голи: Соль, 45 (п) – Буханакіс, 5

Контрольний поєдинок Динамо – Олімпіакос стартував о 18:00 за київським часом. Текстова онлайн-трансляція зустрічі відбулася на "Футбол 24".

Це вже третій поєдинок Динамо в Австрії. Раніше кияни врятували нічию з Ботошані завдяки голу Вербіча та розгромили Ваккер. В останньому матчі свій дебютний гол у складі "біло-синіх" забив Олександр Караваєв.

Старт сьогоднішнього поєдинку через негоду довелося затримати на 10 хв. Однак футболісти все одно розпочали матч під дощем. Погодні умови позначили на якості поля, тому командам було важко грати у комбінаційний футбол.

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Поки команди придивлялися одна до одної, Олімпіакос зумів організувати разючий контрвипад і відкрити рахунок вже на 5-й хвилині. Греки знайшли шпарину на лівому фланзі захисту киян, звідки була зроблена навісна передача у штрафний майданчик, де Буханакіс після скидання партнера практично розстрілював ворота Бойка.

Після пропущеного гола Динамо швидко прийшло до тями і забрало м'яч під свій контроль. На 10-й хвилині підопічні Олександра Хацкевича могли відігратися. Однак Фран Соль не зумів скористатися перспективним прострілом від Шепелєва. Загалом гра проходила без великої кількості гострих моментів. Команди більше тримали м'яч в центрі поля, а насичений захист не давав розганяти контратаки.

У складі Динамо варто виокремити Шепелєва, який найактивніше намагався загострювати, та Кадірі. Ганець регулярно опускався на одну лінію з центральними захисниками, виконуючи роль глибинного плеймейкера.

Саме шостий номер відповідав за вектор атак киян. Однак він також був ефективним при захисті власних воріт. Кадірі вдало використовував свій атлетизм, виграючи чимало єдиноборств, також успішно вибирав позицію, що дозволяло перехоплювати небезпечні паси греків.

Наприкінці першого тайму команди активізувалися. Гравці Олімпіакоса кілька разів перевіряли пильність Бойка ударами з далекої відстані. Натомість Динамо відповіло гостріше. Денис Гармаш вдало підставився у штрафному суперника та заробив пенальті, а Фран Соль впевнено реалізував покарання.

Окремо потрібно згадати Олександра Караваєва, який через відсутність Віктора Циганкова вийшов на позиції лівого вінгера. Колишній гравець Зорі не зумів продемонструвати свою найкращу гру. Однією з причин цього стала якість поля, оскільки дощ так і не припинився. Коли ж Олександр отримував м'яч, то здебільшого намагався навісом знайти Соля у штрафному суперника.

Сам же іспанський форвард також загубився на полі, не зумівши нав'язати повноцінної боротьби центральним захисникам Олімпіакоса. Фактично, крім реалізованого пенальті, Солю не вдалося принести команді звичної користі.

Після перерви Олександр Хацкевич значно змінив склад, здійснивши відразу 5 замін (ще 2 відбулися ще в першому таймі). Найактивнішим серед свіжих гравців був Карлос Де Пена, який намагався створювати небезпеку завдяки індивідуальним діям. В одному з моментів голкіпер греків з великими складнощами зумів відбити удар уругвайця в дальній кут.

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Ближче до середини другого тайму Олімпіакос притиснув киян до власних воріт і регулярно створював гострі моменти. Однак Георгію Бущану вдавалося правильно вибирати позицію, рятуючи команду від пропущеного гола.

Завершальні хвилини Динамо провело переважно в захисті, намагаючись організувати контратаку. Однак, знову ж таки через погодні умови, командам не вдалося продемонструвати усі свої здібності. Другу половину Олімпіакос провів активніше, але підсумковий рахунок так і не змінився – 1:1.