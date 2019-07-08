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Кравець повернеться в Луго на правах оренди, українець відхилив кілька пропозицій, – ЗМІ

11:01 1019 Читать на русском
Кравець повернеться в Луго на правах оренди, українець відхилив кілька пропозицій, – ЗМІ
Василь Кравець (праворуч) / Леганес

Український захисник Василь Кравець може повернутись у свою колишню команду.

Леганес, за який виступає український захисник Василь Кравець, прагне, аби футболіст отримував якомога більше ігрової практики. "Пепінерос" хочуть віддати Кравця в оренду.

Василь Кравець може перейти в Малагу

Український захисник відхилив пропозиції Малаги та Кадіса та повернеться у свій колишній клуб – Луго, повідомляє El Chiringuito de Lugo в твіттері.

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Нагадаємо, Кравець перейшов у Леганес лише взимку цього року. За команду з передмістя Мадрида українець провів 7 матчів, результативними діями не відзначався.

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Іспанія Українці за кордоном Луго Луго Леганес Леганес Василь Кравець Василь Кравець
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