Атлетіко оштрафує Грізманна на кругленьку суму за саботаж

Форвард Атлетіко Антуан Грізманн трохи збідніє через фінансові санкції.

Антуан Грізманн проігнорував старт передсезонної підготовки і не прибув до табору "матрацників" на перше тренування після відпустки.

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У мадридському клубі не в захваті від таких витівок 28-річного француза і вирішили оштрафувати Антуана на 200 тисяч євро, повідомляє ESPN.

Нагадаємо, форвард ще в травні оголосив, що покине Атлетіко, але перемовини між Барселоною, яка претендує на гравця, і мадридцями відбуваються дуже важко.

В минулому сезоні Ла Ліги француз провів 37 матчів, в яких відзначився 15-ма голами та 10-ма асистами.

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