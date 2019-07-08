toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
ДИНАМО ШАХТАР ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Атлетіко оштрафує Грізманна на кругленьку суму за саботаж

8 липня 17:39 1387 Читать на русском
Атлетіко оштрафує Грізманна на кругленьку суму за саботаж
Антуан Грізманн / Фото beIN SPORTS

Форвард Атлетіко Антуан Грізманн трохи збідніє через фінансові санкції.

Антуан Грізманн проігнорував старт передсезонної підготовки і не прибув до табору "матрацників" на перше тренування після відпустки.

Грізманн переграв Атлетіко – юридичний трюк форварда наближає переїзд на Камп Ноу

У мадридському клубі не в захваті від таких витівок 28-річного француза і вирішили оштрафувати Антуана на 200 тисяч євро, повідомляє ESPN.

Нагадаємо, форвард ще в травні оголосив, що покине Атлетіко, але перемовини між Барселоною, яка претендує на гравця, і мадридцями відбуваються дуже важко.

В минулому сезоні Ла Ліги француз провів 37 матчів, в яких відзначився 15-ма голами та 10-ма асистами.

Трансфер Неймара, майбутнє Грізманна і де Лігта: ядерний виступ президента Барселони, на який відповіли ПСЖ та Атлетіко

blog_ava
Сампдорія переконала Генк продати Маліновського
8 липня
4879
Теги
Барселона Барселона Трансфери Барселони Трансфери Антуан Грізманн Антуан Грізманн Атлетіко Атлетіко Іспанія Трансфери Чемпіонату Іспанії
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
11
год
:
40
хв
Астана
16:00
ЧФР Клуж
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук