Шахтар розгромив Пролетер: активний Фернандо, голи Бутка та Патріка, Сікан корисніший за Бланко Лещука

Шахтар впевнено переграв сербський Пролетер в третьому спарингу на зборах в Австрії (3:0). Звіт про поєдинок читайте на сайті "Футбол 24".

Товариський матч

Шахтар – Пролетер – 3:0

Голи: Бутко, 63, Патрік, 69, Коваленко, 82 (пен)

На перших зборах команда Луїша Каштру виграла обидва матчі проти болгарських команд. Спочатку "гірники" розгромили учасника кваліфікації ЛЧ-2019/20 Лудогорець (3:0), а згодом мінімально обіграли софійський ЦСКА (1:0). Другі збори Шахтар розпочав нічиєю проти команди 3-го німецького дивізіону Юрдінгена (1:1), а потім у той же день переміг чемпіона Данії Копенгаген (2:1).

Шахтар обіграв Копенгаген завдяки дублю Мораєса – гнучка атака "гірників", активний Додо

Сьогодні "гірники" також запланували два матчі. Тому на поєдинок проти Пролетера команда вийшла без своїх лідерів – Тайсон, Марлос, Степаненко та Пятов чекають на вечірню гру з Вольфсбергом. Склад Шахтаря виглядав так: Трубін – Бутко, Бондар, Матвієнко, Сіпріано – Піхальонок – Соломон, Коваленко, Патрік, Фернандо – Бланко Лещук.

Команди досить активно розпочали матч, а серби вже на перших хвилинах пробивали по воротах Шахтаря. Чемпіон України не поспішав відповідати своїми моментами. Атаки "гірників" не були гострими, навіть до удару справа доходила рідко. Бракувало цікавих варіантів розіграшу м'яча.

Найактивнішим серед підопічних Луїша Каштру був Фернандо, який більшість часу проводив на правому фланзі атаки. Бразилець вбігав у штрафний майданчик під подачі Коваленка та Соломона, завдавав ударів з-за меж штрафного майданчика та заробляв стандарти. Щоправда, всі ці епізоди не назвеш гольовими.

Суперники пішли на перерву за нульового рахунку, а в другому таймі Шахтар почав атакувати цікавіше та різноманітніше. Тиск на ворота Пролетера приніс результат на 63-й хвилині, коли Сіпріано підключився по лівому флангу, обігрався з партнером і виконав подачу у штрафний. Там без жодного спротиву ворота головою розстріляв Бутко – 1:0.

Серби побігли зрівнювати рахунок і декілька хвилин тримали оборону "гірників" у напрузі. Більшість ударів полетіла повз ціль, але Трубіну все ж довелося вступити у гру та врятувати ворота після спроби Пінто. Шахтар вичекав і організував другий результативний наступ на чужі володіння. Соломон прорвався правим флангом, після чого асистував Алану Патріку.

Започаткував гольову атаку Сікан, який незадовго до того вийшов на поле. Заочна боротьба з Бланко Лещуком за місце єдиного форварда продовжується. Сьогодні молодий українець вирвався вперед. До Густаво за годину ігрового часу м'яч доходив рідко (можна пригадати хіба що стіночку з Патріком), а Данило з перших хвилин долучився до гола, видряпавши м'яч у підкаті.

Варто відзначити, що по перерві активізувався Соломон – Манору помітно зручніше на правій бровці. Знову непогано проявив себе в ролі глибинного плеймейкера Піхальонок. Трішки частіше звичного, особливо у першому таймі, просували м'яч центрбеки Бондар і Матвієнко. На останні 20 хвилин вийшов молодий голкіпер Пузанков, але в нього не було можливості себе показати.

Шахтар поставив крапку з пенальті. Віктор Коваленко заробив 11-метровий та реалізував його. 3:0 – впевнена перемога "гірників" над Пролетером. Другий сьогоднішній матч чемпіон України розпочне о 19:00 проти австрійського Вольфсберга.