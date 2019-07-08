Дані Алвес оновив світовий рекорд за виграними трофеями

Захисник збірної Бразилії Дані Алвес став переможцем Копа Амеріка і світовий оновив рекорд за виграними кубками.

Бразилець Дані Алвес став першим футболістом в історії, який виграв 40 титулів в кар'єрі, інформує Coral.

Копа Амеріка-2019: найкращими бомбардиром, гравцем та голкіпером турніру стали бразильці

36-річний захисник двічі з національною командою ставав переможцем Копа Амеріка і Кубка Конфедерацій. Також на рахунку футболіста на клубному рівні 6 перемог в Ла Лізі з Барселоною, 2 чемпіонські титули у французькій Лізі 1 з ПСЖ і один – в Серії А з Ювентусом.

Окрім цього, Дані Алвес тричі вигравав Лігу чемпіонів і двічі – Лігу Європи.

Бразилія перемогла Перу у фіналі Копа Амеріка: важкий тріумф неідеальних "селесао", судді в центрі уваги та шарм турніру