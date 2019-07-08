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Дані Алвес оновив світовий рекорд за виграними трофеями

12:59 754 Читать на русском
Дані Алвес оновив світовий рекорд за виграними трофеями
Дані Алвес / Sport360

Захисник збірної Бразилії Дані Алвес став переможцем Копа Амеріка і світовий оновив рекорд за виграними кубками.

15’ Евертон
45+2’ Габріел Жезус
70’ Габріел Жезус
90’ Рішарлісон
 
Паоло Ґерреро 44’
15’ Евертон
44’ Паоло Ґерреро
45+2’ Габріел Жезус
70’ Габріел Жезус
90’ Рішарлісон

Бразилець Дані Алвес став першим футболістом в історії, який виграв 40 титулів в кар'єрі, інформує Coral.

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36-річний захисник двічі з національною командою ставав переможцем Копа Амеріка і Кубка Конфедерацій. Також на рахунку футболіста на клубному рівні 6 перемог в Ла Лізі з Барселоною, 2 чемпіонські титули у французькій Лізі 1 з ПСЖ і один – в Серії А з Ювентусом.

Окрім цього, Дані Алвес тричі вигравав Лігу чемпіонів і двічі – Лігу Європи.

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