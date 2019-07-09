Главные новости футбола 8 июля: Динамо не обыграло Олимпиакос, Шахтер победил дважды в день, Неймар саботирует сборы ПСЖ

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 8 июля.

Украина

Шахтер в контрольном матче легко разгромил Пролетар, а через несколько часов "горняки" сумели одержать победу еще и над Вольфсбергом.

В свою очередь Динамо при сложных погодных условиях не сумело обыграть Олимпиакос. Фран Соль вновь отличился в воротах греков.

Евгений Хачериди, который так и не заиграл в ПАОКе, вскоре должен вернуться в Динамо.

"Мого сина переглядали скаути Реала". Атлетіко виховує українця, якого порівнюють із Коноплянкою і вже помітив Петраков

Твіттеріада. Коноплянка повернувся у Дніпро, спокуслива дружина потенційного новачка Динамо обожнює свої сідниці

Мир

Бразилія заслужено з титулом, лють Мессі, свавілля VAR, здобутки та фейли гравців Динамо – якою була Копа Амеріка-2019

Малага намерена бесплатно подписать форвада Шахтера Бланко Лещука следующим летом. Аргентинец в прошлом сезоне выступал за "анчоусов" на правах аренды.

Василий Кравец, который только зимой перешел в Леганес, может вернуться в Луго на правах аренды.

Дани Алвес после триумфа на Копа Америка обновил мировой рекорд по выигранным трофеям.

Украинский вингер Вест Хэма Андрей Ярмоленко наконец восстановился после тяжелой травмы и не скрывал эмоций на тренировке лондонцев.

Назначение и трансферы

В Италии два топ-клуба представили новых наставников. Марко Джампаоло дал первую пресс-конференцию в статусе главного тренера Милана, а Паулу Фонсека заявил, что сможет с Ромой выиграть трофей.

Неймар не прибыл на тренировочный сбор ПСЖ, за что будет оштрафован. Еще один нападающий, которого также сватают в Барслону, Антуан Гризманн также получит наказание от Атлетико за идентичный поступок.