Мілан презентував Джампаоло – фахівець оцінив амбіції клубу

Марко Джампаоло був офіційно представлений у статусі нового наставника Мілана.

"Я дуже радий перебувати в Мілані. Це, безумовно, чудова можливість. Я думаю, що я заслуговую на цей шанс. Мальдіні сказав мені приїхати і ось я тут.

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П'ять років тому я пішов в Серію C, щоб кинути собі виклик, який міг би оцінити мене як менеджера. Тепер я радий призначенню головним тренером Мілана.

У великих команд повинна бути індивідуальність, багато цілей. Мені подобаються надійні гравці, які хочуть писати нові сторінки історії клубу. Я хочу, щоб команда тішила своєю грою. Команда дуже молода, їй потрібно дати правильні амбіції. Менталітет переможця – частина ДНК "россонері".

Завтра перший день для мене і я все ще повинен зрозуміти якості всіх гравців. Ми будемо грати з чотирма захисниками, а решту побачите пізніше", – цитує Джампаоло офіційний сайт клубу.

Нагадаємо, 51-річний італійський фахівець підписав контракт з "россонері" на 2 роки. Його зарплата у новому клубі становитиме 2 млн євро на рік.

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