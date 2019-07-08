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Ярмоленко повернувся у загальну групу Вест Хема – українець не стримував емоцій на тренуванні

13:26 2811 Читать на русском
Ярмоленко повернувся у загальну групу Вест Хема – українець не стримував емоцій на тренуванні
Андрій Ярмоленко / Вест Хем

Український вінгер Андрій Ярмоленко нарешті відновився від важкої травми.

Нещодавно український футболіст остаточно відновився від травми ахілла, яку отримав у жовтні минулого року в матчі з Тоттенхемом та розпочав тренуватись у загальній групі Вест Хема.

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Ярмоленко не стримував радощів під час першого тренування після довготривалої перерви. Офіційний твіттер лондонського клубу навіть виклав відеоролик з емоціями українця та підписав: "Тяжко працюємо, але завжди усміхаємось, як Андрій Ярмоленко".

Українець перебрався до "молотобійців" влітку минулого року з дортмундської Борусії. Вест Хем завершив сезон 2018/19 на 10 позиції в турнірній таблиці АПЛ та не пробився у єврокубки.

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