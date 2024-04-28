У неділю у 6-му турі другого етапу Першої ліги відбулось декілька матчів. Читайте звіт про них на "Футбол 24".

Україна, Перша ліга, 2-й етап, 6-й тур

Чемпіонська група

Вікторія – Агробізнес – 1:0

Голи: Нич, 67

Вилучення: Лень, 90 (Агробізнес, друга жовта картка)

ФСК Маріуполь – Епіцентр – 1:0

Гол: Кравчук, 45

Група вибування

Нива Т – Гірник-Спорт – 2:0

Голи: Різник, 57, Галадей, 76

Хуст – МФК Металург – матч перенесено

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У Чемпіонській групі Вікторія здолала Агробізнес. Долю матчу вирішив єдиний гол, забитий в середині другого тайму. Нич скористався помилкою захисника, який після навісу махнув ногою повз м'яч, увірвався у воротарський і прошив кіпера. На останній хвилині підопічні Чижевського залишились у меншості, але на рахунок це не вплинуло.

У ще одному матчі Маріуполь несподівано загальмував Епіцентр. Як і в попередньому поєдинку, тут теж все вирішилось завдяки одному влучному удару – Кравчук в дотик замкнув навіс на дальню стійку. Як наслідок, Епіцентру не вдалось наблизитись до Лівого берега, який напередодні поступився Кудрівці.

У Групі вибування тернопільська Нива здолала Гірник-Спорт. "Жовто-зелені" забили двічі у другому таймі і закріпились на третій сходинці турнірної таблиці – відстань від лідерів становить лише 1 бал.

Поєдинок між Хустом та МФК Металург було перенесено, через масову хворобу гравців запоріжців. Про нову дату проведення гри буде повідомлено згодом.

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